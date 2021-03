Kleuterjuffen en crèchepersoneel krijgen vervroegd vaccin na corona-uitbraak

Basisschool Sint-Katrien in Steenhuize blijft nog zeker tot 29 maart dicht. In de Klim-Op school in Bavegem is ook een uitbraak vastgesteld maar die school blijft voorlopig nog open. Foto: Herman Laneau

Herzele / Sint-Lievens-Houtem - Na de corona-uitbraak op basisschool Sint-Katrien in Steenhuize zijn intussen al bijna tachtig besmettingen geteld. Ook Bavegem kampt met een uitbraak, met consequenties voor de kinderopvang in Letterhoutem. Die sector wordt vervroegd gevaccineerd.

De clusteruitbraak van het Covid-19-virus die vorige week werd vastgesteld in basisschool Sint-Katrien in Steenhuize is nog niet onder controle. Op woensdag werden er al 48 besmette leerlingen geteld, ook acht personeelsleden en een twintigtal familieleden testten positief. “Dat is uiteraard een situatie waarbij we de school volledig gesloten houden”, meldt de directie en het schoolbestuur. Het gemeentebestuur, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het gemeentebestuur drongen ook aan op die beslissing. Het is nu officieel bevestigd dat het om de zeer besmettelijke Britse variant gaat van het virus. Tot 29 maart blijft Sint-Katrien zeker gesloten.

Intussen is het virus ook uitgebroken in basisschool Klim-Op in Bavegem, deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem. “In de derde kleuterklas zijn zes kinderen positief bevonden. In de peuterklas heeft iedereen negatief getest”, zegt directeur Jo Dedeurwaerder. Twee leerkrachten testten positief en twee andere waren tot vandaag, donderdag, in quarantaine. We doen het mogelijke om de school open te houden, maar het is niet makkelijk. We missen vijf leerkrachten waarvoor geen vervangers te vinden zijn.

Kinderopvang dicht

De Bavegemse uitbraak heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke kinderopvang van Ferm in deelgemeente Letterhoutem. Omdat een besmette leerling tijdens de voorbije pedagogische studiedag een hele dag aanwezig was in de gemeentelijke opvang en ook andere leerlingen van de besmette klassen in de naschoolse opvang verbleven, werd de opvang ook gesloten tot er meer duidelijkheid is over eventuele verdere besmettingen.

De private kinderopvang Ukkepuk op de Molenkouter werd ook gesloten, nadat twee personeelsleden ziek werden. Burgemeester Tim De Knyf (NH) wil volgende week alle betrokken personeelsleden van crèches en kinderopvangdiensten, alsook de kleuterjuffen vaccineren. “Dat gebeurt met de vaccins die vrijkomen omdat een percentage bejaarden niet kwam opdagen voor hun geplande vaccinatie.”