Belgische militaire testpiloot gered door schietstoel in Californië

Een Belgische testpiloot in opleiding in de Verenigde Staten is er begin deze maand in geslaagd om zich met zijn Amerikaanse instructeur uit een trainingsvliegtuig te verwijderen. De testpiloot bracht een nacht ter observatie in het ziekenhuis door. Dat meldt het ministerie van Defensie donderdag, dat informatie in Amerikaanse media preciseert.

De piloot volgt momenteel een opleiding aan de National Test Pilot School (NTPS) in Mojave, in de staat Californië. Het incident deed zich voor op 5 maart omstreeks 10.20 uur lokale tijd, aldus Amerikaanse media. De Impala – de Zuid-Afrikaanse versie van het Italiaanse opleidingstoestel Aermacchi MB326M – stortte neer in een onbewoonde zone van de nabijgelegen Edwards Air Force Base.

“Op het moment van de crash was het vliegtuig op een testtrainingsvlucht”, aldus NTPS. De twee piloten, van wie de identiteit niet werd bekendgemaakt, zijn met succes uitgeworpen en naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, aldus de basis op Twitter.

“Dat is hun taak”

Defensie heeft een aantal testpiloten in dienst, elk met hun eigen specialiteit: gevecht (en training), transport of helikopter. “Het is hun taak om alle aspecten van de nieuwe functies op vliegtuigen en helikopters te testen”, legt Defensie uit op haar website.

Op dit moment zijn twee testpiloten in opleiding. De opleidingen van zes maanden tot een jaar worden in een paar zeer gespecialiseerde instellingen in het buitenland gegeven.