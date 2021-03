Cercle Brugge reageert verrast op de (internationale) berichtgeving over invoering van een ‘Beneliga’

“Cercle Brugge reageert verrast op de (internationale) berichtgeving over de mogelijke invoering van een ‘Beneliga’”, zo staat te lezen op de website van Cercle. Aanleiding is het persbericht dat de Pro League op dinsdag uitstuurde. Daarin staat te lezen staat dat er een “unaniem princiepsakkoord” werd gesloten “over de richting voor de toekomstambitie voor het Belgische professionele voetbal”.

“Daarmee wordt de mogelijke invoering van een Beneliga als een voldongen feit voorgesteld, wat niet klopt en ook niet aanvaardbaar is”, vindt Cercle Brugge. “Op de Algemene Vergadering van 16/03/2021 was er geen akkoord, noch beslissing, over de invoering van een Beneliga. Wel werd er een akkoord gesloten om een inhoudelijk voorstel rond de organisatie van een Beneliga voor te bereiden en voor te stellen aan de Algemene Vergadering.” Cercle Brugge roept nu op om een correcte werkwijze te respecteren en betreurt elke misleidende communicatie over de denkpiste die op tafel ligt.