Curves gaan weer steil omhoog, en dit is waarom: “De mensen horen over versoepelingen, en passen hun gedrag al aan”

Liefst vijfduizend besmettingen op één dag: dat is schrikken. Maar wie voortdurend op de cijfers let, wist dat het er zat aan te komen. Want de curves die de besmettingen voorafgaan, die zaten al eerder in stijgende lijn. “We moeten nu de maatregelen strak naleven”, klinkt het. Deze 6 zaken verklaren waarom het nu plots zo slecht gaat.