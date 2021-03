Vrouw stapt naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat ze volgens Franse rechter verplicht is om seks te hebben met haar echtgenoot

Gaat een getrouwde vrouw in de fout wanneer ze weigert seks te hebben met haar echtgenoot? Rond die vraag is in Frankrijk een juridische strijd losgebarsten, waarbij de Franse staat zich nu zal moeten verantwoorden voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “Het huwelijk is geen seksuele dienstbaarheid”, stellen de organisaties en de vrouw die de klacht indienden.