Negentien doden na voedselvergiftiging door zeeschildpad in Madagaskar

Minstens negentien mensen, onder wie negen kinderen, zijn in Madagaskar overleden aan een voedselvergiftiging na het eten van het vlees van een zeeschildpad. Dat melden verschillende Malagassische bronnen donderdag.

Vierendertig mensen werden sinds maandag in het ziekenhuis van Vatomandry, in het oosten van het eiland, opgenomen, tien van hen zijn reeds overleden. Dat meldt het voedsel- en gezondheidsagentschap. Het is niet duidelijk om hoeveel kinderen het gaat.

Nadat ze het vlees van dezelfde zeeschildpad hadden gegeten, zijn negen andere kinderen thuis gestorven, aldus de gouverneur van de regio.

Tijdens het warme seizoen raden de gezondheidsautoriteiten van Madagaskar het eten van zeeschildpad, een beschermde diersoort, en 24 soorten vis ten sterkste af. De diersoorten voeden zich met algen die, van november tot maart, giftig zijn voor wie het vlees van de dieren eet. Elk jaar worden in de kuststreken van Madagaskar een vijftigtal families vergiftigd en regelmatig vallen er doden te betreuren. In december 2017 en januari 2018 stierven nog zestien mensen aan een voedselvergiftiging.