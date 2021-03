Moskou en Washington op ramkoers: Poetin wil videobellen met Biden

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Joe Biden aangeboden hun gesprekken online verder te zetten, op de voorwaarde dat ze zo goed als live zijn. Dat heeft Poetin donderdag op de Russische staatstelevisie gezegd. Biden ligt op ramkoers met zijn Russische ambtsgenoot, nadat hij in een interview akkoord ging met de stelling dat die laatste een “moordenaar” zou zijn.

“Ik wil president Biden graag aanbieden om onze gesprekken verder te zetten, maar op de voorwaarde dat we dat zo goed als live doen, zoals men zegt, online. Maar dan zonder vertraging: het moet een open en directe discussie zijn”, zei president Poetin op Rossija-24, de Russische staatstelevisie. Poetin herinnerde de kijkers eraan dat het Biden was die het initiatief nam voor hun laatste gesprek.

LEES OOK. ‘Moordenaar’ Poetin over uitspraken Biden: “Alles wat je zegt, ben je zelf”

“Een moordenaar”

Poetin wil die gesprekken naar eigen zeggen niet te lang uitstellen. “In het weekend ga ik naar de taiga om uit te rusten, maar we kunnen morgen (vrijdag) of maandag spreken”, zei hij nog. Volgens Poetin zou het gesprek interessant zijn voor zowel het Russische als het Amerikaanse volk.

De gemoederen geraakten verhit nadat Biden in een interview met de Amerikaanse omroep ABC instemde met de vraag of hij Poetin “een moordenaar” vond. De Amerikaanse president zei ook dat Poetin “een prijs” zal betalen voor de veronderstelde Russische bemoeienis in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Volgens Jen Psaki, de woordvoerster van president Biden, heeft die laatste geen spijt dat hij de Russische president een “moordenaar” noemde. “De president gaf een direct antwoord op een directe vraag”, zei Psaki donderdag.