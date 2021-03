“You’ll never walk alone” verenigt Europa vrijdag opnieuw via de radio

Meer dan honderd radiostations over heel Europa laten vrijdagochtend opnieuw tegelijkertijd “You’ll never walk alone” van Gerry & The Pacemakers weerklinken. Om over de grenzen heen muzikaal te verenigingen, zodat luisteraars in heel Europa even kunnen stilstaan bij de moeilijke, maar ook de mooie en warme momenten van dit voorbije coronajaar, aldus initiatiefnemer Sven Pichal van Radio 2 (VRT). De lijst deelnemers blijft aandikken.