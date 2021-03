Vijf jaar geleden vonden de aanslagen in Zaventem en Brussel plaats: een reconstructie vanuit de ogen van zij die het meemaakten

Waar was u op 22 maart 2016, om 7.58 uur? We weten het allemaal nog. Maar sommigen waren op dat moment op de verkeerde plek. Dit is het verhaal van negen mannen en vrouwen, die de vreselijke aanslagen in Brussel van dichtbij meemaakten. Slachtoffers, agenten, politici, hulpverleners. Vijf jaar na datum reconstrueren ze de dag die nog haarscherp in hun herinneringen staat. “Er hangt dikke rook, stukken plafond komen naar beneden, buizen springen. Ik probeer gewonde mensen de eerste bijstand te geven, maar het zijn er gewoon té veel.”