Taxichauffeurs manifesteren tegen terugkeer van Uber in Barcelona

Honderden taxichauffeurs hebben donderdag gemanifesteerd in het centrum van Barcelona tegen de terugkeer van het Amerikaanse Uber in de stad. De taxidienst verdween in 2019 uit Barcelona na een lang conflict.

Uber lanceerde dinsdag een nieuwe applicatie in Barcelona, waarmee men klassieke taxi’s kan bestellen.

Na een langdurige staking van de taxi’s in januari 2019 in Barcelona, had Catalonië de activiteiten van de transportdiensten met chauffeur in de regio sterk beperkt. Dat leidde tot het vertrek van Uber uit Barcelona.

Lagere prijzen

Volgens vakbond Elite Taxi respecteert de nieuwe applicatie die Uber lanceerde de regels rond de tarieven voor taxi’s niet en trekt ze de prijzen naar omlaag. Uber keert terug naar Barcelona “zoals een Trojaans paard, door te zeggen dat het wil samenwerken met de taxi’s, maar dat is een leugen”, aldus een van de manifestanten.

Elite Taxi had in 2017 een overwinning behaald toen het Europees Hof van Justitie had beslist dat Uber dezelfde regels moest volgen als de taxibedrijven.

Uber had al een eerste keer van de rechter zijn activiteiten in Spanje moeten stopzetten in 2014, toen het bedrijf private chauffeurs in contact bracht met klanten. In 2016 keerde Uber terug naar Madrid met chauffeurs met een professioneel statuut, en in 2018 naar Barcelona.

