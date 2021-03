17 jaar lang dacht zijn familie dat hij was overleden door de tsunami, nu blijkt politieagent nog te leven: “Een mirakel”

Een politieman die na de tsunami in Indonesië in 2004 vermist raakte en doodverklaard werd, is na 17 jaar weer opgedoken. Hij blijkt al die tijd in een psychiatrisch ziekenhuis te hebben gezeten. Abrip Asep is herenigd met zijn familie. “We dachten echt dat hij dood was”, zeggen familieleden aan lokale media.

Sinds eind december 2004 een gigantische tsunami het zuidoosten van Azië trof en het leven kostte aan 230.000 mensen het leven lieten, was de familie van Abrip Asep ervan overtuigd dat de politieman het niet overleefd had. Zijn lichaam werd nooit gevonden en ze hoorden niets van hem, dus werd hij net als tientallen collega’s doodverklaard.

Immens was de verbazing van zijn familie toen afgelopen week plots bleek dat hij de tsunami wel degelijk overleefd had en 17 jaar later nog leeft. Bij enorm toeval stuitte een familielid op een foto uit een psychiatrisch ziekenhuis, en hij herkende Asep meteen. Met dank aan een litteken op zijn voorhoofd en een moedervlek op zijn oor. “Die had hij opgelopen bij een valpartij toen hij nog jong was”, zegt Burhan, een van zijn zes broers, aan lokale media.

De man was meteen na de tsunami opgenomen in de psychiatrie door de trauma’s die hij daar opgelopen had. Waarom nooit contact opgenomen is met zijn familie, blijft een vraagteken.

“Ik kan het niet geloven”, zegt een familielid aan lokale media. “17 jaar lang kregen we geen nieuws en dachten we dat hij dood was. We wisten echt niet dat hij nog leefde.” Een ander familielid , Aiptu Nazori, vertelde Tribun News dat de moeder van Asep het altijd geweten had. “Telkens ik bij hen thuis kwam, zei zijn moeder me dat hij nog leefde. Ik raadde haar telkens aan hem los te laten, maar dat kon ze niet. Het is een mirakel dat hij nog leeft.”

Asep werd ondertussen herenigd met zijn familie. “Hij is mentaal niet meer dezelfde door de tsunami, maar zijn familie is toch erg blij dat ze hem gevonden hebben”, zegt een woordvoerder van de lokale politie.