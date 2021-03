Hereniging in de maak: “Prins William en Harry willen de plooien gladstrijken”

Er zit een hereniging tussen de Britse kroonprins William en zijn broer Harry aan te komen. Dat heeft een insider toevertrouwd aan Us Weekly. De ontmoeting zou er spoedig kunnen komen.

Sinds Harry met zijn vrouw Meghan Markle verhuisde naar de VS en afscheid nam van de Britse koninklijke familie, ligt hij overhoop met zijn broer, kroonprins William. Toch zijn de twee vastbesloten op 1 juli van dit jaar samen een standbeeld van hun moeder Diana in te huldigen, op de dag waarop ze 60 jaar geworden zou zijn. Dat beeld krijgt een plaatsje in de tuin van Kensington Palace, de woonplaats van William en zijn vrouw Kate Middleton.

Maar voor het zover is, willen de twee elkaar nog eens zien. Dat vertelt een insider aan Us Weekly. “Ze hebben veel meningsverschillen, maar ze willen de nalatenschap van hun moeder wel in ere houden. Het is heel jammer hoe ze op dit moment met elkaar omgaan, want 1 juli gaat voor hen beiden een heel emotionele dag worden. Het is hun bedoeling om tegen die dag de plooien al gladgestreken te hebben.”