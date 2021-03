Lockdown in zestien Franse departementen: niet-essentiële winkels dicht en verplaatsingen tussen regio’s verboden

Vanaf morgen/vrijdag middernacht wordt in zestien Franse departementen, waaronder de regio Parijs en het aan België grenzende Hauts-de-France voor een maand lang een lockdown van kracht, zo heeft premier Jean Castex donderdagavond aangekondigd.

Niet-essentiële winkels in de zestien departementen gaan opnieuw dicht. Verplaatsingen zijn beperkt tot tien kilometer en een attest is verplicht. Verplaatsingen tussen de betrokken regio’s zijn verboden, tenzij het niet anders kan of om professionele redenen is. Scholen blijven wel open. De donderdag aangekondigde maatregelen gelden voor “minstens vier weken” en kunnen worden uitgebreid naar andere departementen, aldus Castex. Hij vroeg “minstens vier dagen” telewerk per week. Castex liet ook weten dat deze maatregelen uitgebreid kunnen worden naar andere departementen als dat nodig zou zijn.

Latere avondklok

Ondanks de strengere maatregelen voor de zestien departementen, schuift in heel Frankrijk vanaf 20 maart de avondklok op van 18.00 naar 19.00 uur, in verband met de omschakeling naar het zomeruur. Vanaf morgen/vrijdag zal Frankrijk opnieuw het AstraZeneca-vaccin toedienen.

“De beslissing om die vacinaties te schorsen werd uit voorzorg genomen. Maar het EMA heeft bevestigd dat het vaccin erg effectief is in het bestrijden van ernstige vormen van het coronavirus. Daarbij is het ook een veilig en onschadelijk vaccin. En dus zullen we de vaccinaties vanaf morgennamiddag hernemen. Ikzelf zal me ook laten vaccineren met dit vaccin om te tonen dat we er het volste vertrouwen in kunnen hebben”, zei de Franse premier Jean Castex tijdens een persconferentie. De premier liet ook weten dat het de bedoeling is om tegen mei of juni zo’n 30 miljoen mensen te hebben gevaccineerd. De premier liet ook weten dat hij vreest dat Frankrijk te maken heeft met een derde golf.