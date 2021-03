Japanse reactor mag niet heropstarten wegens ontbreken evacuatieplannen

Een nucleaire reactor in de buurt van de Japanse hoofdstad Tokio die al stilligt sinds de kernramp in Fukushima tien jaar geleden, mag van een rechtbank voorlopig niet heropstarten omdat niet alle omliggende gemeenten een evacuatieplan hebben mocht er iets mislopen.

Hoewel Japan sinds 2015 enkele van de meer dan 50 kernreactoren die het land telt heropstartte, is het aandeel kernenergie in het totaalverbruik met 6 à 7 procent pover te noemen in vergelijking met de 20 procent net voor de ramp en de 40 procent die toen beoogd werd voor 2020.

Waar de publieke opinie in het zwaar energie-afhankelijke land voor Fukushima nog zeer pro-kernenergie was, is dat sindsdien om evidente redenen veranderd. Toch leidt het voor de autoriteiten geen twijfel dat kernenergie een blijver is en daarom werd de voorbije jaren werk gemaakt van een vernieuwing van bestaande reactoren, met de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen.

40 jaar oude kerncentrale

Zo ook Tokai 2 in de Ibaraki-prefectuur ten noordoosten van Tokio. De meer dan 40 jaar oude kerncentrale lag sinds de ramp in Fukushima stil, nadat ze ook beschadigd geraakte door de aardbeving van toen. Normaal gezien moeten in Japan kerncentrales na veertig jaar dienst afgebroken worden, maar de Japanse kernwaakhond kan een verlenging van twintig jaar verlenen. Dat gebeurde voor Tokai 2 in 2018.

Een rechtbank oordeelt nu dat de reactor niet mag heropstarten. Niet omdat er problemen zouden kunnen ontstaan bij een aardbeving of tsunami, maar omdat er niet door alle omliggende gemeenten een evacuatieplan werd opgesteld. Er wonen in een omtrek van 30 kilometer rond de centrale namelijk bijna een miljoen mensen -meer dan bij elke andere kerncentrale in Japan- en toch hebben slechts vier van de vijftien gemeentes in die omtrek een evacuatieplan opgesteld.

In maart 2011 was er een aardbeving met een kracht van 9,0 op de schaal van Richter en er ontstond aansluitend een enorme tsunami in het noorden van Japan, waarbij 18.500 mensen omkwamen. In de kerncentrale van Fukushima kwam het toen tot een drievoudige meltdown, een kernsmelting. Meer dan 160.000 mensen moesten vluchten en tienduizenden konden nog steeds niet terugkeren.