Sofie (54) is neus-, keel- en oorarts, maar verloor haar reuk en smaak door corona: “De geur van gras mis ik nog het meest”

“Op 12 maart 2020 kreeg ik corona, vandaag ben ik nog steeds op zoek naar de verloren puzzelstukjes van mijn reuk en smaak.” Als de dokter zelf patiënt wordt. Professor Sofie Claeys (54), kliniekhoofd neus, keel en oor aan het UZ Gent, probeert met reuktraining terug te vinden wat corona haar afnam. Zes op de tien patiënten verliezen hun reuk- of smaakzin door het virus. Tien procent van hen voor lange duur of misschien zelfs altijd. En na een jaar zoekt de wetenschap nog steeds een antwoord op die ene vraag: waarom?

“Het was eigenlijk nog het prille begin toen ik ziek werd”, zegt professor Sofie Claeys. “Dat reuk- en smaakverlies een van de symptomen was, was nog helemaal niet geweten. Er echt bij stilstaan dat het ...