Weduwe Kobe Bryant deelt namen van agenten die ze aanklaagt na fatale crash van NBA-legende op sociale media

De weduwe van Kobe Bryant heeft de namen van de vier politieagenten gedeeld tegen wie ze een rechtszaak begonnen is omdat ze foto’s zouden genomen en gedeeld hebben na de crash waarin haar echtgenoot en zijn dochter om het leven gekomen zijn. Ze deelt ook de documenten waarin beschreven staat in welke omstandigheden ze die beelden gedeeld zouden hebben.

Bij de helikoptercrash op 26 januari 2020 in Calabasas, Californië, waren negen mensen om het leven gekomen. De bekendste inzittende was basketballegende Kobe Bryant. Zijn dochter en hij overleefden de crash niet.

Meer dan een jaar na de feiten is weduwe Vanessa Bryant nog steeds woedend op de politie en de brandweer. Zij klaagde hen in september aan voor inbreuken op de privacy en nalatigheid omdat ze - zo staat te lezen in de aanklacht die ze donderdag deelt op Instagram - foto’s van dode kinderen, ouders en trainers genomen hebben met hun smartphones en die daarna ook met andere mensen gedeeld hebben. Ze eist een fikse schadevergoeding.

Foto’s getoond op café

In de posts op Instagram krijgen we meer informatie over de feiten waarvan ze de hulpverleners beschuldigt. Ten eerste zien we de namen van de betrokken agenten, en dat een week nadat een rechter hun verzoek om anoniem te blijven geweigerd had. In de documenten staat bijvoorbeeld te lezen dat een van hen twee dagen na de feiten op café pochte met het feit dat hij na de crash ter plaatse was gegaan.

“Hij heeft de foto’s van het lijk van Bryant getoond aan andere mensen in de bar. Op de bewakingsbeelden van de bar zie je dat hij inzoomt op de foto’s terwijl hij ze aan de barman toont”, staat te lezen. “Op een van de foto’s zie je het lichaam van een meisje en op een andere zie je Kobe Bryant. Kort daarna vertelt de barman aan collega’s en andere mensen wat hij gezien heeft en beschrijft hij het in detail.”