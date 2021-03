Deze landen hervatten vaccinaties met AstraZeneca, maar sommige landen wachten toch nog even af

“AstraZeneca is een veilig en effectief vaccin”, kondigde het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) donderdagnamiddag aan. En dus hebben verschillende landen besloten om de stilgelegde vaccinaties te hervatten.

Het was even paniek toen vorige week het ene na het andere land aankondigde de vaccinaties met AstraZeneca stop te zetten. Het was Denemarken die het in gang zette toen er besloten werd om gedurende twee weken de vaccinatie stop te zetten nadat er bij verschillende mensen bloedklonters waren vastgesteld na een inenting. Verschillende buurlanden volgden, maar ons land bleef verder vaccineren.

Vandaag kondigden als verschillende landen, na advies van het EMA, de vaccinaties te zullen hervatten. Vrijdag hernemen de vaccinaties in Italië, Duitsland en Frankrijk. De premier van Frankrijk, Jean Castex, liet weten dat hij zichzelf ook met AstraZeneca zal laten vaccineren “om te tonen dat we er het volste vertrouwen in kunnen hebben”.

In Nederland zullen de vaccinaties hernemen vanaf volgende week en ook in Spanje zal er vanaf woensdag opnieuw gevaccineerd worden met AstraZeneca. Ook Portugal, Bulgarije, Litouwen en Letland hernemen de vaccinaties.

Zij blijven de pauzeknop indrukken

In Noorwegen en Zweden is er besloten om nog even te wachten met vaccineren. Noorwegen wacht onderzoeken af van de Noorse experts, die zouden er tegen eind volgende week moeten zijn. Zweden heeft laten weten dat ook zij zullen wachten op verder onderzoek.

Eerder op donderdag liet een team van Noorse onderzoekers weten dat er volgens hen een link is tussen de geobserveerde bloedklonters en het vaccin, maar zou daar geen rekening mee gehouden zijn tijdens het overleg van het EMA omdat de resultaten er later waren.

