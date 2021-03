Opnieuw inbreuken in door corona getroffen pluimveeslachterij Kruisem

Zingem - Bij een controle donderdag van de pluimveeslachterij in het Oost-Vlaamse Kruisem - waar begin deze week 68 van de 200 medewerkers positief hadden getest op het coronavirus - zijn opnieuw inbreuken vastgesteld. Dat werd vernomen bij het Gentse arbeidsauditoraat. Er was te weinig toezicht op social distancing en de mondmaskerplicht en geen duidelijk beeld van de luchtcirculatie.

De gemeente Kruisem meldde maandag dat er een grote besmetting met het coronavirus werd vastgesteld in het bedrijf. Er werd contactopsporing opgestart en er werden tijdelijke werkkrachten aangeworven om het bedrijf draaiende te houden.

Geen social distancing of mondmasker

De sociale inspectiediensten hadden al eerder inbreuken vastgesteld bij het bedrijf en hielden donderdag een gecoördineerde controle met bijstand van de lokale politie. “In de gebouwen van de slachterij zelf werd, net zoals eerder bij een controle op 24 september 2020, vastgesteld dat er te weinig toezicht is op het respecteren van de regel van social distancing en mondmaskerplicht, vooral tijdens de pauzes. In de afdeling voor het versnijden en verwerking van het vlees bleek dat het bedrijf geen duidelijk beeld heeft van de luchtcirculatie en aanvoer van verse lucht van buiten”, zegt arbeidsauditeur Danny Meirsschaut.

Het bedrijf werd aangemaand dringend een oplossing te zoeken, omdat in die afdeling de meeste besmette werknemers aan het werk waren. “Tevens werden er tekorten vastgesteld inzake het registreren van werknemers van onderaannemers. Eén interim-arbeider was er werkzaam onder een vermoedelijk valse identiteit en zonder de quarantaineplicht te respecteren bij de binnenkomst van het land”, zegt het arbeidsauditoraat. De man moest het bedrijf verlaten en verder wordt nog onderzocht of alle aangetroffen werknemers correct zijn aangemeld bij de sociale zekerheid.