‘Brave little Belgium’ wordt beloond en bedankt voor koppige houding over AstraZeneca: “We hebben levens gered”

België stond vrijwel alleen in West-Europa, maar maakte de juiste keuze door mensen te blijven inenten met het AstraZeneca-vaccin. Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) sprak donderdag de verlossende woorden: “Het vaccin is veilig en doeltreffend.” Het agentschap kan wel niet uitsluiten dat er een link is met een zeldzame en ongebruikelijke bloedstolling waarvan enkele gevallen gemeld zijn. Zelfs dan zijn de voordelen “vele malen groter” dan de mogelijke risico’s.