Eerste land ter wereld heeft volledige volwassen bevolking gevaccineerd

Gibraltar is het eerste land ter wereld waar alle burgers boven de 18 jaar gevaccineerd zijn. Dat heeft de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock gezegd in het parlement.

“Ik ben blij te kunnen vertellen dat Gibraltar gisteren het eerste land ter wereld is geworden waar het volledige vaccinatiecampagne bij volwassenen afgerond is”, zei Hancock, die alle 33.000 inwoners van de Britse overzeese regio bedankte voor hun moed en het succes van de campagne toeschreef aan het Verenigd Koninkrijk. “De vaccinatie in Gibraltar was een succes dankzij de goede samenwerking tussend e Britse naties.”

Het coronavirus heeft op Gibraltar geleid tot 4.263 besmettingen en 94 overlijdens.