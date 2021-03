Wat beslist Overlegcomité vandaag? Alles op alles om scholen en horeca volledig te openen

De kans is groot dat de versoepelingen voor de maand april niet doorgaan. “We zullen het ‘buitenplan’ on hold moeten zetten, waardoor ook de jeugdkampen in het gedrang komen”, klinkt het. Voor de jeugd worden de duimschroeven zelfs weer wat aangedraaid. De politiek wil er alles aan doen om elke leerling voltijds naar school te halen op 19 april en de horeca te heropenen op 1 mei.