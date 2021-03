Jose Mourinho na uitschakeling Tottenham: “Na Antwerp had ik hetzelfde gevoel, zo moeilijk is het toch niet om respect te tonen?”

“Ik voel me verdrietig, maar dat is niet genoeg. Ik voel zoveel meer”, reageerde een teleurgestelde Jose Mourinho nadat Tottenham uitgeschakeld werd in de achtste finale van de Europa League. De Portugese coach ging zelfs de spelers van Zagreb in de kleedkamer feliciteren voor hun prestatie, terwijl hij de attitude van zijn eigen spelers hekelde.

“Hoe dat kon gebeuren? Goede vraag. Als ik de laatste minuten van de verlengingen vergeet, dan heb ik niks gezien van mijn team. Het was het enige moment waarop we iets deden om te winnen. De andere minuten liet onze tegenstander energie, bloed, zweet en zelfs tranen van geluk achter op het plein. Ik moet hen prijzen. Mijn team zag er niet uit alsof het een belangrijke wedstrijd aan het spelen was. Het leek alsof de wedstrijd voor mijn spelers niet belangrijk was, voor mij wel. Elke wedstrijd is belangrijk voor mij, uit respect voor mijn carrière. Ook voor elke Tottenham-fan is iedere wedstrijd belangrijk. Ik wil me verontschuldigen bij de fans. Onze attitude was niet correct vanavond.”

Foto: AFP

“Het is niet de eerste keer dat ik me zo voel”, ging Mourinho verder. “In Antwerp had de wedstrijd niet dezelfde impact en was het gevoel niet zo overweldigend, maar ik had toch ongeveer hetzelfde gevoel. Voetbal draait niet enkel om de kwaliteiten van spelers. Zagreb wint van ons op karakter. Ik waarschuwde mijn spelers nochtans vooraf en ook in de rust ook. Toch gebeurde het. Voor mij gaat het om de basics in life, respect tonen voor je job. Mijn team deelt deze gevoelens blijkbaar niet, al hoop ik van wel. Ik heb nu geen externe kritiek nodig, ik heb diep geraakt door wat er vanavond is gebeurd.”