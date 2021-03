In ons land kreeg nog steeds maar 7,5 procent van de bevolking een eerste spuitje, zo blijkt uit de verschillende beschikbare vaccinatiestatistieken. Die tonen ook aan dat ons land achteraan het Europese peloton bengelt.

- Dubbel zoveel vrouwen gevaccineerd

Bijna 590.000 vrouwen in ons land hebben al een eerste prik gekregen, ten opzichte van slechts 243.000 mannen. Al is daar een goede uitleg voor: mensen die in de zorg ...