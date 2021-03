EUROPA LEAGUE. Rangers uitgeschakeld na doodschop en rode kaart Kemar Roofe, Ajax wint vlot en stoot door

Ajax, Slavia Praag en Villarreal stoten door naar de kwartfinales van de Europa League. Bij Rangers eisten voormalige spelers uit de Jupiler Pro League een hoofdrol op in een spektakelmatch tegen Slavia Praag. Ajax en Villarreal hadden geen enkele moeite met hun tegenstanders.

Villarreal zonder problemen

Villarreal had niet de minste moeite met Dynamo Kiev. De Oekraïners moesten drie doelpunten goedmaken dus ze hadden bijna een mirakel à la Barcelona tegen PSG nodig. Maar het omgekeerde gebeurde. Villarreal won droog met 2-0 en stoot zo zonder te veel moeite door naar de volgende ronde van de Europa League.

Kiev zakte af naar Spanje voor spek en bonen, want een 3-0 haal je niet zomaar op. Maar misschien was dit wel de dag van de kleine ploegen. Dynamo Zagreb schakelde namelijk Tottenham Hotspur uit met 3-0 na verlengingen. Maar die eventuele hoop waarmee Kiev was gekomen, werd snel de kop in gedrukt door de Spanjaarden. Gerard Moreno duwde Kiev helemaal van de afgrond na dertien minuten en deed erna nog wat zout in de wonde in minuut 36. 2-0,in de eerste helft, Villarreal raasde over Kiev op cruise-control.

De tweede helft was de naam wedstrijd niet meer waardig. Villarreal huppelde rond en Kiev slofte er achter. Behalve een paar halve kansjes geraakten de Oekraïners niet heel ver, het was net alsof ze liever naar huis wilden. Bij Kiev besloten ze dus maar om een beetje te dollen, een omhaal van de rand van de zestien als je 4-0 achterstaat. Origineel was het wel, efficiënt niet.

Villarreal kon ook nog even gevaarlijk zijn helemaal op het einde met een vrije trap vanop afstand van Daniel Parejo. De bal werd over getikt door Bushchan.

Voormalige Jupiler Pro League-spelers eisen hoofdrol op in spektakelmatch

Rangers FC – enkele weken geleden nog de beul van Antwerp – heeft een rampzalige avond beleefd in het Ibrox Stadium. De heenwedstrijd eindigde nog wel in een 1-1-gelijkspel, maar in de terugwedstrijd ging het in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Slavia Praag. De Schotten eindigden de wedstrijd zelfs met negen.

Peter Olayinka (ex-Zulte Waregem) gaf op het kwartier het startschot van een pijnlijke avond voor de thuisploeg: hij zorgde met een rake kopbal voor de 0-1 voorsprong voor de Tsjechen. Rangers moest zo vol aan de bak, maar het werd steeds nerveuzer met enkele bitsige duels tot gevolg. Grote kansen bleven in de eerste helft uit, enkel Morelos was vanop afstand dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot ging rakelings naast.

De Schotse kampioen ging in de tweede helft op zoek naar de broodnodige gelijkmaker, maar op het uur kreeg het een nieuwe opdoffer te verduren: de pas ingevallen Kemar Roofe (ex-Anderlecht) probeerde de bal voor de neus van Slavia-doelman Kolar weg te tikken, maar hij plantte daarbij de studs vol in het gezicht van de onfortuinlijke keeper. Roofe kreeg een rood karton onder de neus geduwd, terwijl Kolar met de brancard werd afgevoerd.

Soms volstaat het om de bal te schampen, illustreert @peter_olayinka1 🙌⚽ pic.twitter.com/XSTnsT14o3 — Play Sports (@playsports) March 18, 2021

Een kwartier later konden de boeken helemaal toe: Balogun kreeg na een onbesuisde tackle zijn tweede gele kaart en Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) schilderde de daaropvolgende vrije trap prinsheerlijk in doel. In het slot van de partij gingen de poppetjes nog helemaal aan het dansen na stevig inkomen van Goldson, maar scheidsrechter Grinfeld hield een derde rode kaart op zak.

Slavia Praag staat zo onverwachts in de kwartfinales van de Europa League. Eerder schakelde het al Leicester City uit en nu verrast het dus ook de Schotse kampioen in eigen huis.

Ajax wint overbodige terugwedstrijd tegen BSC Young Boys

Ajax heeft ook in zijn terugwedstrijd probleemloos afstand genomen van BSC Young Boys. De Zwitserse topclub moest donderdagavond een 3-0 nederlaag wegpoetsen, maar na 20 minuten werd die opdracht meteen een pak moeilijker wanneer Neres van dichtbij de 0-1 tegen de touwen werkte. BSC Young Boys moest zo nog vijf keer scoren en geloofde zelf niet meer in een stunt.

Neres heeft er al moeilijkere gemaakt in zijn carrière! 🤙🔝 pic.twitter.com/YaFlbOdCdA — Play Sports (@playsports) March 18, 2021

Het was Ajax dat het initiatief bleef nemen, en net na de rust werd het daarvoor beloond met een penaltydoelpunt van Dusan Tadic. Nsame dacht vijf minuten later nog wel de aansluitingstreffer te scoren, maar zijn kopbaldoelpunt werd door de VAR afgekeurd voor buitenspel. Beide ploegen vervolledigden de tweede helft zonder al te veel krachten te verspillen, en zo stoot Ajax zonder problemen door naar de volgende ronde.