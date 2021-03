Dat wordt puzzelen, Roberto Martinez: Rode Duivels moeten het doen zonder Lukaku, Hazard en Witsel

De problemen stapelen zich op voor Roberto Martinez. Na Axel Witsel en Eden Hazard kwam er gisteren de afmelding van Romelu Lukaku nog bovenop. De bondscoach maakt zich op voor zijn grootste puzzel sinds hij in 2016 onze nationale trots onder zijn hoede kreeg. De Rode Duivels spelen volgende week in de WK-voorronde immers drie duels in zes dagen en het is uitgesloten dat een veldspeler de drie wedstrijden zal spelen. Wat zijn de mogelijkheden?

Wie vervangt Lukaku?

Dit wordt afwegen voor Martinez. Christian Benteke (30) of Michy Batshuayi (27)? Omdat de bondscoach in principe geen enkele veldspeler de drie duels in zes dagen zal laten spelen, zullen ze minstens één keer een basisplaats krijgen. Maar wie krijgt de voorkeur in de belangrijke duels tegen Wales en in Tsjechië? Als hij kijkt naar de prestaties bij de nationale ploeg, kan Martinez niet om Batshuayi heen. Het grote minpunt is dat hij bij Crystal Palace maar niet aan spelen toekomt. Dan doet Benteke het veel beter bij zijn club. In de vier jongste matchen stond hij in de basis.

Stand-in voor die twee is Divock Origi (25). Een goede wedstrijd van hem bij de Rode Duivels dateert al van lang geleden. Hij speelt ook nauwelijks bij Liverpool. Landry Dimata (23) werd al opgeroepen, maar die verzeilde de jongste twee wedstrijden naar de bank bij Espanyol.

Wie vervangt Hazard?

In de matchen waarin Martinez voor zijn beste elf kiest, zal Dries Mertens (33) op de plaats van Hazard spelen. De Bruyne schuift op uit het middenveld en komt op rechts, de positie die Mertens normaal inneemt. Nog een goede vervanger is Yannick Carrasco (27). De speler van Atlético heeft de jongste tijd een basisplaats onder Simeone. En toen Carrasco in Engeland op de plaats van Hazard stond, ontpopte hij zich tot één van de beste Duivels.

Verder is er Thorgan Hazard (27), maar Martinez heeft hem nodig om in het middenveld alleen op de flank te spelen. Nacer Chadli (31) kan dat ook, maar heeft pas de training bij Basaksehir hervat. Afhankelijk van de vorm zijn er nog Jérémy Doku (18), Yari Verschaeren (19), Charles De Ketelaere (20), Dodi Lukebakio (23) en Leandro Trossard (26).

Wie vervangt Witsel?

In de basiself is de vervanger van Axel Witsel al nagenoeg een uitgemaakte zaak. In de jongste vier interlands met inzet koos de bondscoach voor Leander Dendoncker (25) als vervanger, ook in die beslissende wedstrijd in de eindronde van de Nations League tegen Denemarken. Het wordt dan een centraal middenveld met Dendoncker-Tielemans.

Het is eerder de vraag wie Dendoncker vervangt als hij in één van de drie interlands aan de kant zal blijven. De meest voor de hand liggende optie was Orel Mangala (23), al een heel seizoen basisspeler bij VfB Stuttgart. Maar hij is onzeker met een blessure.Dennis Praet (26) is ook mogelijk. Hij is echter nog maar net fit. Dan blijven Mats Rits (27), Bryan Heynen (24) en Albert Sambi Lokonga (21) over. Martinez zet graag jongeren in en dan lijkt Sambi Lokonga het meest kans te maken, maar hij zit niet in zijn beste periode. Rits toont zich elke week bij Club en Heynen kon Martinez al eerder bekoren.