Hoe een jeugdtrauma de carrière van Standard-uitblinker Selim Amallah bepaalde: “Elke match speelt hij voor zijn mama”

Selim Amallah (24) is met 11 goals dé smaakmaker van Standard. Toch scheelde het niets of de dribbelaar was een verloren talent geweest. In 2011 zag de 14-jarige Amallah – toen jeugdspeler bij Anderlecht – hoe zijn mama plots een hersenbloeding kreeg en stierf. Een tijdlang was de tiener het noorden kwijt, maar toen besliste hij een carrière uit te bouwen om zijn moeder te eren. “Profvoetballer worden was verplicht.”