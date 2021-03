“West-Vlamingen beheren hun portefeuille met hun hoofd, niet met hun hart”

Club Brugge heeft met de beursgang van CLUB (vier hoofdletters) een historische kans gemist. Het had de deur kunnen openzetten voor meer inspraak voor de supporters/aandeelhouders. David Okereke valt door de mand? Verkopen maar. Philippe Clement wordt voor de tweede keer op rij kampioen? Geef de man een contractverlenging. Hoeveel indringender zou fanbeleving worden als aandeelhouders medezeggingsmacht krijgen in het beleid van de club?

Dagelijkse kwesties kunnen we gerust aan de wijsheid van CEO Vincent Mannaert overlaten. En ook in de tactiek voor de topper tegen Antwerp hoeven we ons niet te moeien. Maar voor tal van symbolische kwesties ...