PSV-spits Yorbe Vertessen voor het eerst opgeroepen voor beloften Rode Duivels

Yorbe Vertessen (20) heeft voor het eerst in zijn carrière de selectie van de beloften van de Rode Duivels gehaald. De aanvaller heeft dat te danken aan zijn goede seizoen bij PSV. Hij kreeg al acht keer speelgelegenheid bij de eerste ploeg van PSV dit seizoen en was al goed voor één assist. Volgende week werken de jonge Duivels, die zich niet plaatsten voor het EK, een trainingsstage af.

Vertessen doorliep de jeugdreeksen bij de Rode Duivels en is nu voor het eerst opgeroepen voor de beloften. Onder PSV-trainer Roger Schmidt krijgt de 20-jarige Belg geregeld kansen en dat is bondscoach Jacky Mathijssen van niet ontgaan.

“Het is mooi om weer terug te zijn op dat niveau”, reageerde Vertessen, die in het verleden al wat blessures te verwerken kreeg in het Eindhovens Dagblad.