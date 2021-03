Amerikaanse Senaat benoemt Burns als hoofd van CIA en Becerra als minister van Volksgezondheid

Xavier Becerra is de eerste latino die minister van Volksgezondheid wordt in de VS. Foto: AP

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag de nominaties van twee nieuwe leden van de regering van Joe Biden bevestigd: William Burns als hoofd van de CIA en Xavier Becerra, de eerste latino die minister van Volksgezondheid wordt in de Verenigde Staten.

In een zeldzaam moment voor een diep verdeeld Congres werd William Burns benoemd met een unanieme stemming van de senatoren.

De voormalige ambassadeur in Moskou, die al 33 jaar diplomaat is, heeft een atypisch profiel voor de functie van CIA-hoofd: hij is noch militair, noch politicus en heeft geen voorgeschiedenis bij de inlichtingendiensten.

William Burns werd unaniem goedgekeurd. Foto: AFP

Het nieuwe hoofd van de inlichtingendiensten, Avril Haines, toonde zich niettemin zeer verheugd over de bevestiging van een “buitengewoon ambtenaar die een groot deel van zijn leven heeft gewijd aan het dienen van de regering”.

Tijdens zijn bevestigingshoorzitting in de Senaat in januari verzekerde de ex-diplomaat dat hij een grondige kennis had van de CIA, waarmee hij in zijn loopbaan geregeld heeft samengewerkt.

Hij was de architect van de dialoog met Teheran die leidde tot het internationale nucleaire akkoord in 2015, en hij zei dat de Verenigde Staten “al het mogelijke moeten doen om te voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt”.

Tijdens zijn hoorzitting zei hij dat de “roofzuchtige” houding van de Chinese regering de “grootste geopolitieke uitdaging” voor de Verenigde Staten vormde.

Becerra veel nipter

In een veel niptere stemming, met 50 stemmen voor en 49 tegen, bevestigden de senatoren donderdag ook de benoeming van Xavier Becerra tot minister van Volksgezondheid van Joe Biden, de eerste latino die deze sleutelpost bekleedt. Nota bene in het midden van de Covid-19-pandemie, die in de Verenigde Staten al aan meer dan 530.000 mensen het leven heeft gekost.

Becerra is meer dan twee decennia lang lid geweest van het Huis van Afgevaardigden en werd daarna procureur-generaal van Californië. “Hij heeft zijn hele carrière gevochten voor een betere toegang tot de gezondheidszorg”, zei Joe Biden bij de aankondiging van zijn benoeming in december.

De Republikeinen hekelen echter zijn gebrek aan medische ervaring en vinden hem te progressief.

Biden heeft meerdere latino’s opgenomen in zijn administratie: Xavier Becerra, wiens moeder van Mexicaanse afkomst is; Alejandro Mayorkas, geboren in Cuba en de eerste latino aan het hoofd van het Homeland Security-departement; en Miguel Cardona, van Puerto Ricaanse afkomst, aan het hoofd van het departement Onderwijs.