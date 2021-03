Ongeveer 14.000 migrantenkinderen aan zuidgrens VS onder toezicht Amerikaanse autoriteiten

Zowat 14.000 niet-begeleide minderjarige migranten en vluchtelingen bevinden zich momenteel onder toezicht van de Amerikaanse autoriteiten, nadat ze via de zuidelijke grens de VS waren binnengekomen. Dat hebben hoge regeringsambtenaren donderdag meegedeeld in een persbriefing.

Er worden 9.562 kinderen opgevangen door het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en ongeveer 4.500 door het grensbeveiligingsagentschap CBP. “Ons uiteindelijke doel is om niet-begeleide kinderen zo snel mogelijk te herenigen met een familielid of met een sponsor in de Verenigde Staten”, zegt een van de ambtenaren. Ongeveer 90 procent van de minderjarigen zou op die manier uit handen van de autoriteiten kunnen worden gehaald.

Sterke toename migranten

Het aantal migranten dat vanuit Mexico illegaal de VS binnenkomt, is de laatste tijd sterk gestegen. Volgens het grensbeveiligingsagenteschap zijn alleen al in februari bijna 9.500 minderjarigen de grens overgestoken, wat bijna een verdubbeling is in vergelijking met december. Gezinnen en alleenstaande volwassenen worden door de Amerikaanse overheid teruggestuurd, maar dat is niet het geval voor niet-begeleide kinderen.

De regering van president Joe Biden was onlangs nog onder vuur komen liggen wegens het grote aantal minderjarige migranten. Volgens berichten in de media worden sommigen in slechte omstandigheden opgevangen.

Gewezen Amerikaans president Donald Trump had van het afsluiten van de zuidgrens een van zijn prioriteiten gemaakt. Maar de regering-Biden heeft dat beleid deels teruggedraaid. Alejandro Mayorkas, de nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid, had dinsdag gezegd dat de regering een grote toename verwacht van het aantal vluchtelingen en migranten dat zal aankomen.