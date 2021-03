Rabobank.be blaast aftocht uit België

De Nederlandse Rabobank wil na bijna twintig jaar stoppen als online spaarbank in ons land. Of de exit van Rabobank zal gebeuren door een verkoop of door een geleidelijke afbouw is nog niet beslist. Voor de klanten verandert voorlopig niets, zo meldt De Tijd vrijdag.

Opvallend: Rabobank.be deelde zijn plannen om te stoppen in België voorlopig alleen mee via een mededeling op de website. Daar staat: “De Rabobank Groep heeft de intentie meegedeeld om de activiteiten van haar online spaarbank Rabobank.be te beëindigen, hetzij door middel van een verkoop, hetzij door het afbouwen van de activiteiten. Wij verwachten pas over enkele maanden duidelijkheid.”

Naar de klanten werd tot nu toe geen e-mail of brief verzonden. “We hebben dat overwogen, maar besloten dat nog niet te doen omdat er op dit moment nog niet veel meer te vertellen valt”, zegt woordvoerster Kristel Dodion. “Zodra een beslissing is genomen, informeren we onze klanten natuurlijk wel.”

Op de Rabobank.be-spaarrekeningen staat net geen 7 miljard euro. De bank telde eind vorig jaar 228.000 klanten.

Volgens de woordvoerster blijft het voor de Rabobank.be-klanten voorlopig ‘business as usual’ en zal de bank zich aan de contractuele verplichtingen houden. “Zolang er geen zicht is op concretere scenario’s zijn er dus geen plannen om de rentetarieven te wijzigen of een negatieve rente in te voeren. Als besloten wordt de rekeningen af te bouwen, zullen we onze klanten ook voldoende tijd geven om een nieuwe bank te zoeken.”