Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met ruim een kwart gestegen, overlijdens wel afgenomen

Het aantal ziekenhuisopnames wegens het coronavirus is in een week tijd met meer dan een kwart toegenomen. Dat blijkt vrijdagmorgen uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal nieuwe besmettingen stijgt nog steeds.

In de week van 12 tot en met 18 maart werden dagelijks gemiddeld meer dan 185,1 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 27 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen. Momenteel worden 2.140 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis (+19 in vergelijking met een dag eerder), van wie er 543 (+9) op de afdelingen intensieve zorgen liggen.

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen is in de week van 9 tot en met 15 maart zelfs gestegen met 34 procent. Er kwamen dagelijks gemiddeld 3.266 besmettingen met het coronavirus bij. De positiviteitsratio steeg tot 7 procent. Het reproductiegetal is gestegen naar 1,16, wat betekent dat de epidemie aan kracht wint. Sinds het begin van de pandemie zijn in België al 822.801 mensen besmet geraakt met het coronavirus (een toename met 4.659 in één dag).

Het aantal bijkomende overlijdens wegens Covid-19 is in diezelfde week wel afgenomen. Er stierven in die periode gemiddeld 22,9 mensen per dag, een daling met 10,6 procent in vergelijking met de voorgaande week. Covid-19 heeft in totaal al aan 22.624 landgenoten het leven gekost (+24 in één dag).

Intussen zijn 864.841 personen minstens gedeeltelijk gevaccineerd (7,5 procent van de totale bevolking, en 9,4 procent van de volwassen bevolking). Van hen zijn 409.408 mensen al volledig gevaccineerd (3,6 procent van de hele bevolking, 4,4 procent van de volwassenen).