Marc Van Ranst vreest voor nieuwe golf: “We moeten nu en onmiddellijk verstrengen”

“Het is licht rood alarm”, aldus viroloog Marc Van Ranst bij VTM Nieuws. Volgens de viroloog hebben de huisartsen hetzelfde gevoel als bij het begin van de tweede golf. “Iedereen hoopt dat het een golfje wordt. Maar bij de vorige golf kwam 1 op 6 op een afdeling intensieve zorgen terecht, nu is dat 1 op vier. We kunnen ons dat dus niet permitteren”, klonk het donderdagavond.

Op de vraag of er verstrengingen nodig zijn, antwoordde hij duidelijk: “Ja. En nu onmiddellijk. We moeten dat nu doen, niet volgende week.” Volgens Van Ranst zou een volledige lockdown mogelijk moeten zijn om zo snel in te grijpen. “Als we afspreken dat het voor een korte periode is, met een welomlijnde reden, dan denk ik dat mensen hierin mee zullen gaan. Persoonlijk pleit ik hiervoor, maar de politieke realiteit, die is niet simpel.”