Brand in metaalverwerkend bedrijf in Brussel

Brussel - Aan de Vilvoordelaan in Brussel heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed in een metaalverwerkend bedrijf. Daarbij vielen geen gewonden maar de brandweer had wel uren werk om het vuur onder controle te krijgen. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim maar die bleek na metingen niet giftig. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De brand werd vrijdag omstreeks 02.00 uur opgemerkt en de brandweer zette meteen grote middelen in om het vuur te bestrijden. Vierenveertig brandweerlui, drie halfzware autopompen, twee tankwagens, een zware autopomp, twee autoladders en waterkanonnen werden ingezet. Het vuur bleek te woeden in een stapel metalen voorwerpen en die moest laag per laag uiteengehaald worden om geblust te worden. Om de pompen te bevoorraden, pompte de brandweer water uit het kanaal. Er werd ook beroep gedaan op een helikopter van de federale politie en de brandweer van Zaventem kwam ter plaatse om te meten of de rook toxische stoffen bevatte. Dat bleek niet het geval.

Omstreeks 05.30 uur was de brand volledig onder controle en kon het gros van de brandweerlui de plaats verlaten. Een autopomp en een ladderwagen bleven ter plaatse om na te blussen.