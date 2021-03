Amnesty International: “Oeigoerse ouders worden gedwongen gescheiden van kinderen”

Oeigoerse ouders die vanwege werk of studie naar het buitenland gingen, hebben hun kinderen vaak al jaren niet meer gezien of gesproken. Veel kinderen worden vastgehouden in ‘weeshuizen’ van de staat. Sommige kinderen zijn pas een paar jaar oud, stelt Amnesty International in een nieuw rapport.

“China’s meedogenloze massale detentiecampagne in Xinjiang heeft gescheiden familieleden in een onmogelijke situatie geplaatst: kinderen mogen niet weg, maar hun ouders staan bloot aan vervolging en willekeurige detentie als zij proberen terug te keren om voor hen te zorgen”, verklaart Alkan Akad, China-onderzoeker bij Amnesty International.

De organisatie sprak zes families die in ballingschap leven in Australië, Canada, Italië, Nederland en Turkije en kinderen (soms jonger dan 5 jaar) en ouders die geen contact meer hebben met elkaar. Ze verlieten China vóór 2017, toen de Chinese autoriteiten hun onderdrukking van de Oeigoeren en andere moslims intensiveerden, en konden zich niet voorstellen dat hun kinderen zich niet bij hen zouden kunnen vervoegen.

“Schrijnende getuigenissen”

Sinds 2017 zijn naar schatting zeker een miljoen mensen willekeurig vastgehouden in kampen waarin ze zogezegd onderwijs of een beroepsopleiding krijgen. In de praktijk worden ze onderworpen aan verschillende vormen van marteling en andere mishandeling, waaronder politieke indoctrinatie en gedwongen culturele assimilatie, aldus Amnesty in een rapport.

De mensenrechtenorganisatie spreekt over “schrijnende getuigenissen”, die “slechts een topje van de ijsberg zijn van de omvang van het lijden dat de gezinnen ondergaan”, aldus het rapport. “De Chinese regering moet een einde maken aan haar wrede beleid in Xinjiang en ervoor zorgen dat de gezinnen zo snel mogelijk kunnen worden herenigd, zonder angst om naar een repressief kamp te worden gestuurd.”

Daarnaast roept Amnesty International de Chinese regering op om VN-mensenrechtenexperts, onafhankelijke onderzoekers en journalisten volledige en onbeperkte toegang tot Xinjiang te verlenen om de situatie in de regio te onderzoeken.

Tegelijkertijd dringt de organisatie er bij andere regeringen op aan hun uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat Oeigoeren, Kazakken en andere Chinese etnische minderheden die in hun landen verblijven, hulp krijgen bij het lokaliseren van, contact opnemen met en herenigen met hun kinderen.