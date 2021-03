Huiszoekingen in Frankrijk in Belgisch onderzoek naar Bernard Tapie

In het kader van een gerechtelijk onderzoek in België over Bernard Tapie zijn woensdag huiszoekingen uitgevoerd in Parijs en in Saint-Tropez. Dat meldt de RTBF. De Franse zakenman Bernard Tapie wordt verdacht van financiële inbreuken in een dossier van het federaal parket, dat de informatie bevestigt.

De RTBF heeft van speurders van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit en een federale magistraat vernomen dat zij onder meer geïnteresseerd zijn in een villa in Saint-Tropez. Die is eigendom van de South Real Estate Investment, een Luxemburgs dochterbedrijf van de Belgische maatschappij GBT Holding van Bernard Tapie. Dit bedrijf werd in december 2018 failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank van Luik.

De SREI van haar kant werd in september 2020 failliet verklaard. Het in België geopend onderzoek heeft onder meer betrekking op vermoedens van misbruik van bedrijfsgoederen en faillissementsinbreuken. Het onderzoek richt zich ook op de bemiddelingsrol die Lucien d’Onofrio, voormalig vicevoorzitter van voetbalclub Standaard Luik, zou hebben gespeeld bij de aankoop van de villa.