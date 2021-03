Dieumerci Mbokani over zijn fin de carrière: “Ik zou graag afsluiten bij Anderlecht”

Zondag gaat Antwerp, de nummer twee in de stand, op bezoek bij leider Club Brugge. Dat doet de Great Old zonder prijsschutter Dieumerci Mbokani, die geschorst is. In gesprek met La Dernière Heure keek de 35-jarige spits al met één oog naar de toekomst.

Het contract van Mbokani loopt komende zomer namelijk af. “Mijn carrière kan nog een paar seizoenen duren”, zegt hij. “Ik zou heel graag nog enkele jaren op het veld willen staan, maar ik wil het jaar na jaar bekijken. Mijn contract? Ik heb er nog geen gesprek over gehad en ik weet niet eens of Luciano d’Onofrio blijft. Ik hoop van wel want onder zijn leiding is Antwerp opnieuw een grote club geworden. Mijn persoonlijke situatie is momenteel niet belangrijk en ik concentreer me op het einde van het seizoen. Er zijn tien spelers van wie de huurovereenkomst afloopt en nog niemand heeft gesproken over een verlenging. Ik maak me dus geen zorgen, want ik heb niets meer te bewijzen. Ik laat de deur open voor alle clubs die met mij willen onderhandelen.”

Dus ook Anderlecht? “Ik zou mijn carrière graag in het Astridpark willen beëindigen”, klinkt het. Anderlecht is mijn favoriete club en dankzij hen ben ik Mbokani geworden. Bovendien woon ik nog steeds in Brussel. Vincent Kompany? Ik heb geen contact met hem, maar het kost me slechts een paar minuten om zijn nummer te krijgen om te kunnen babbelen. Kompany heeft een aantal zeer goeie aanvallers, maar het klopt dat hij een ervaren speler mist om die jongeren te coachen.”

Maar zelf trainer worden, dat ziet Mbokani dan weer niet zitten. “Zeg nooit nooit, maar ik denk het niet.”