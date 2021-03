Cercle-middenvelder Hannes Van der Bruggen haalt verhalen op uit de oude (Gentse) doos: “Heb het vaak moeten uitleggen aan de fans”

Terugkeren naar de Ghelamco Arena is altijd een beetje thuiskomen voor Cercle-middenvelder Hannes Van der Bruggen. Maar de twee gele kaarten in Genk houden hem zondagavond thuis in Burst, bij Erpe-Mere. “Heel jammer, ik ken er nog veel volk. Maar door de coronabeperkingen kon ik zelfs geen kaartjes krijgen.” Tijd genoeg dus voor wat verhalen uit de oude (Gentse) doos.