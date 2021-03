Kemar Roofe (ex-Anderlecht) deelt wansmakelijke reacties na rode kaart, ook ploegmaat slachtoffer van racisme

Het zit er bovenarms op tussen Rangers en Slavia Praag. De Schotten zijn niet te spreken over twee racisme-incidenten, terwijl de Tsjechen met klem ontkennen dat er wat gebeurd is.

Aanvankelijk ging de meeste aandacht naar de rode kaart van gewezen Anderlecht-speler Kemar Roofe, maar al snel sloeg die over naar het incident tussen Glen Kamara en Ondrej Kudela. De verdediger van Slavia zou Kamara racistisch beledigd hebben, waarna de speler van de Rangers hem te lijf ging. Kamara moest tegengehouden worden door enkele van zijn ploegmaats.

“Ik moet opletten met wat ik hier zeg”, reageerde Rangers-trainer Steven Gerrard na afloop. “Ik heb een heel sterke band met Glen Kamara en dus geloof ik voor de volle 100 procent wat hij zegt. Andere spelers hebben het ook gehoord, dus ik sta achter Glen Kamara en zal hiermee omgaan zoals Glen ermee om wil gaan. Ik voel me boos en ben enorm teleurgesteld. Dit gebeurt nog teveel in het voetbal. Er moet snel iets gebeuren, maar dat is niet aan mij. De UEFA is ervan op de hoogte. Ik heb gewoon dat dit niet onder de mat wordt geveegd.”

Ook Roofe werd na de wedstrijd racistisch bejegend. Hij deelde enkele wansmakelijke reacties via zijn Instagram-pagina.

“Speler werd aangevallen”

Maar bij Slavia zijn ze boos. Volgens de Tsjechen was er helemaal geen sprake van racisme naar aanleiding van het incident tussen Kamara en Kudela.

“Slavia ontkent met klem de beschuldigingen van racisme aan het adres van Kudela”, aldus voorzitter Jaroslav Tvrdik. “Onze speler werd fysiek aangevallen na de wedstrijd. Op ons verzoek werd die zaak dan ook overgedragen aan de lokale politie. We zouden graag een gedetailleerd onderzoek van de hele situatie zien door de UEFA.”

Er is zelfs sprake van het feit dat de verdediger “met vuisten werd aangevallen en geslagen in de spelerstunnel”, meer bepaald door Kamara. Ook de Tsjechische ambassadeur in de UK zou op de hoogte zijn gebracht.