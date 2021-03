Erika Vlieghe ook niet blij met verstrengingen: “Maar als openhouden onderwijs prioriteit is, moeten doorgeefluiken wel aangepakt worden”

Het Overlegcomité komt vrijdagnamiddag samen om te bespreken of en welke verstrengingen er ingevoerd moeten worden om het coronavirus te bestrijden. Ook infectiologe Erika Vlieghe (UZA) is niet blij met de nood aan strengere maatregelen, maar vindt ze wel noodzakelijk. “Dat moet nu eenmaal als je beslist dat het openhouden van het onderwijs een prioriteit is”, klonk het op Radio 1.

“We kunnen deze golf bedwingen, dat hebben we in het verleden al bewezen”, aldus Vlieghe. “Of de exponentiële groei van de curve al begonnen is? Dat is nog niet duidelijk, maar dat er grote sprongen zijn valt niet meer te ontkennen. En daar zijn we erg ongerust over: maandag zagen we plots 5.000 nieuwe gevallen per dag, en in de daaropvolgende dagen zaten we telkens boven de 200 nieuwe ziekenhuisopnames. Maar vooral het feit dat die opgenomen patiënten sneller naar Intensieve Zorg moeten doorstromen is onze grootste bezorgdheid: daar gaat het hard, en dat is net de grootste bottleneck in ons hele gezondheidssysteem.”

LEES OOK. Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met ruim een kwart gestegen, overlijdens wel afgenomen

Twee verklaringen

Waar komt die plotse stijging nu vandaan? “Een deel van de verklaring is het dominant worden van de Britse variant, die vermoedelijk minstens 40 procent besmettelijker is”, aldus Vlieghe. “Dat betekent dat een besmet persoon in dezelfde omstandigheden als voorheen nu veel meer kans heeft om het virus door te geven. Maar we moeten eerlijk zijn: dat is niet de enige verklaring. We moeten ook naar ons gedrag kijken. Er is de driehoek van besmettingen: het gaat van scholen (waar veel kinderen en volwassenen samenkomen en waar het virus uitgewisseld kan worden), naar huis (waar we samenkomen met familieleden) en dan naar het werk, of die ketting omgekeerd. Dat zijn de hele tijd doorgeefluiken.”

Er lijken dan ook verstrengingen op tafel te liggen voor het Overlegcomité later vandaag. “Tja, als je de huidige cijfers ziet: dat is niet goed voor de volksgezondheid en voor het functioneren van onze ziekenhuizen. Vergeet niet: we hebben die bedden ook nodig voor andere ernstig zieke patiënten, die moeten we ook de nodige zorg kunnen geven. In sommige provincies is het beddentekort nu al nijpend. En dat tekort verdwijnt ook niet meteen als de golf besmettingen achter de rug is: die patiënten hebben nog lang zorg nodig. Dat betekent dat die capaciteit – net als water bij een overstroming – nog lang moet wegzakken.”

“Aan politici om knopen door te hakken”

Met de avondklok wordt ook een weinig populaire maatregel overwogen. “Ik weet dat het invoeren van een avondklok akelig klinkt, maar het kan wel ontmoedigen om allerlei bijeenkomsten te houden. En het is nu eenmaal een kwestie van virusoverdracht te verminderen. Dat er veel weerstand tegen is? Het is aan de politiek om knopen door te hakken over welke maatregelen uit ons pakket suggesties ingevoerd moet worden.”

LEES OOK. Overlegcomité voert versoepelingen wellicht af, ook verstrengingen mogelijk: dit ligt er op tafel (+)

Hetzelfde geldt volgens Vlieghe voor het uitstellen van de schoolkampen. “Dat staat in ons lijstje, maar ik ben geen politicus. Kijk, wij vinden dat natuurlijk ook helemaal niet aangenaam. Maar als je zegt dat het een prioriteit is om het onderwijs open te houden, dan moet je ervoor zorgen dat al die doorgeefluiken tijdelijk on hold gezet worden. Dus ja, door de viruscirculatie worden we helaas verplicht om ons allemaal terug te trekken in onze eigen cluster.”

Is de heropening van de horeca op 1 mei dan nog wel haalbaar? “Onze eerste taak is om de huidige golf met zijn allen samen plat te slaan. Die is nog niet gigantisch, maar het gaat snel: het is dus het moment om in actie te treden. Het is natuurlijk de ambitie en de wens van iedereen om tot bepaalde normaliseringen te komen, maar dat zal afhangen van hoe we de komende dagen doorkomen.”