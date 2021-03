Knipperende wegverlichting moet spookrijders tijdig doen stoppen

Wallonië heeft gisteravond langs de A54 Nijvel - Charleroi een nieuw systeem in gebruik genomen om spookrijders op autowegen tijdig te helpen stoppen. De wegverlichting gaat dan knipperen, wat de spookrijders erop attent moet maken dat ze in de fout gaan.

Het systeem stoelt op twee pijlers. Eerst detecteren camera’s wanneer een voertuig de afrit van een autoweg in de verkeerde richting oprijdt. Vervolgens gaat de wegverlichting dankzij de nieuwe ledtechnologie op de afrit automatisch knipperen. De spookrijder moet hierdoor op tijd inzien dat hij een gevaarlijke situatie creëert en de andere weggebruikers worden verwittigd dat zij moeten oppassen. De detectie van een spookrijder wordt ook meteen doorgestraald naar het centrale verkeerscentrum in Daussoulx (kruispunt E42 - E411).

Tegen 15 mei zullen veertig op- en afritten op de Waalse autowegen met dit systeem uitgerust worden. Tegen eind 2023 zou dat zelfs met meer dan driehonderd knooppunten in Wallonië het geval moeten zijn. Vlaanderen kijkt alsnog de kat uit de boom. “Indien de resultaten in Wallonië positief zijn, kunnen we bekijken of we het systeem in Vlaanderen overnemen”, zegt het kabinet van Vlaams Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD).

Verkeersinstituut Vias reageert gematigd positief, maar “verwacht ook geen mirakels”. “Het systeem kan helpen als het gaat om spookrijden door verstrooidheid of niet vertrouwd zijn met de verkeerssituatie. Maar wie om welke reden dan ook opzettelijk gaat spookrijden, zal hierdoor niet op andere gedachten gebracht worden.”

Jaarlijks telt de federale politie 350 tot 400 gevallen van spookrijden op de Belgische autowegen.