Nieuwe opdoffer voor eigenaars van zonnepanelen met digitale meter: moeten tweemaal betalen voor gebruik van elektriciteitsnet

Zo’n tienduizend eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter dreigen – na het debacle met de terugdraaiende teller – een nieuwe tegenvaller te moeten slikken. Mensen wiens elektriciteitsrekening afgerekend wordt in het minder zonnige najaar moeten door een samenloop van omstandigheden namelijk op twee verschillende manieren betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Dat meldt VRT NWS. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft energieregulator VREG al gevraagd om een oplossing uit te werken.

Zowat 100.000 Vlaamse gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter zien die teller sinds 1 maart niet meer terugdraaien als ze stroom produceren met hun zonnepanelen, na een arrest van het Grondwettelijk Hof in januari dat het systeem met de terugdraaiende digitale teller vernietigde.

Zij moeten nu bovendien twee keer betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Een eerste keer is dat sowieso het geval met het prosumententarief: de forfaitaire bijdrage die eigenaars van een digitale teller betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Dat systeem werd in 2015 ingevoerd om ervoor te zorgen dat ook zonnepaneleneigenaars mee zouden betalen voor het gebruik van het net. Die bijdrage zat in het verleden (en voor niet-eigenaars van zonnepanelen nog steeds) verrekend in het verbruik (de zogenaamde ‘distributienettarieven’), maar aangezien dat verbruik voor eigenaars van zonnepanelen idealiter op nul uitkwam, ontsnapten zij daaraan. Tot 2015 dus, toen het prosumententarief werd ingevoerd ter compensatie.

Dubbelop

Nu stelt zich een nieuw probleem: door het arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen zo’n tienduizend van de ongeveer honderdduizend Vlaamse eigenaars van zonnepanelen met digitale meter wiens jaarfactuur pakweg in november begint niet (een laatste keer) profiteren van de zomer om elektriciteit te produceren zodat hun totaalverbruik op een jaar ongeveer op nul uitkomt. Door dat arrest moest netbeheerder Fluvius op 28 februari namelijk digitale meterstanden opnemen, om voor die klanten de overgang naar het nieuwe systeem (zonder terugdraaiende teller) te kunnen maken.

Maar in dat verbruik zitten de distributienettarieven nog steeds verrekend, zodat die mensen in de praktijk dus twee keer betalen voor gebruik van het elektriciteitsnet. Het kan gaan om enkele honderden tot enkele duizenden euro’s.

Demir: “Onaanvaardbaar”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) is zich bewust van het probleem, en heeft energieregulator VREG al gevraagd om een oplossing uit te werken. “Dat zo’n 10.000 gezinnen te veel moeten betalen, kan niet de bedoeling zijn. Het is onaanvaarbaar, de ravage is al groot genoeg. Dit moet worden rechtgezet. Samen kijken we naar een oplossing, die juridisch in orde moet zijn. Maar het kan niet zijn dat mensen te veel betalen.”

“Of de overheid dit dan niet moeten zien aankomen? Het is een heel complex dossier met heel veel losse eindjes. Dit is er daar een van”, erkent Demir. “Ik ben blij dat we nu aan een oplossing werken, het is nog niet te laat. De VREG weet dat er zo snel mogelijk een oplossing zal moeten komen.” Die pittige factuur zal volgende week toch al in de bus liggen bij sommige mensen. “Dan zal er een verrekening moeten gebeuren”, klinkt Demir. “Wat te veel is betaald, zal waarschijnlijk op een of andere manier moeten worden terugbetaald.”