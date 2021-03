Vijftiger uit Pajottenland veroordeeld tot 5 jaar cel voor jarenlang misbruik van buurjongen

Een 54-jarige man uit het Pajottenland is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan twee jaar met uitstel, omdat hij jarenlang zijn buurjongen seksueel had misbruikt. Dat misbruik begon toen de jongen 9 jaar oud was en zette zich voort tot hij in het derde middelbaar zat. Een gerechtspsycholoog omschreef de vijftiger als een kernpedofiel.

De feiten namen een aanvang in 2012, toen de vijftiger, P., met een burn-out kampte en op woensdag van thuis uit begon te werken. Hij stelde toen aan zijn buren voor om hun 9-jarige zoon woensdagnamiddag op te vangen en de jongen te begeleiden met diens huiswerk.

Over een periode van 16 maanden begon P. echter het vertrouwen van de jongen te winnen, om uiteindelijk over te gaan tot seksueel misbruik. Daarbij betastte en masturbeerde P. de jongen en liet hem toekijken terwijl hij zichzelf bevredigde. De vijftiger gaf de jongen allerlei cadeaus als hij het misbruik liet gebeuren. Hij overtuigde de ouders ook om de jongen regelmatig bij hem thuis te laten slapen, waarbij hij dan in hetzelfde bed sliep en zijn slachtoffer betastte.

Pas begin 2019 kwam daar een einde aan, toen de jongen in het toilet een verborgen camera vond en daarmee naar zijn ouders stapte. Die verbroken toen het contact met P. maar pas maanden later, in juni 2019, durfde de jongen ook de rest van het verhaal te vertellen.

Vijf jaar cel

Bij een huiszoeking in februari 2020 vond de politie tientallen USB-sticks en externe harde schijven vol kinderpornografisch materiaal. Daaruit bleek dat P. niet alleen zijn buurjongen had gefilmd maar dat hij ook beelden had van diens vrienden.

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten en sprak een gevangenisstraf van 5 jaar uit. Wel werd uitstel verleend voor twee van die vijf jaar, op voorwaarde dat de vijftiger zich psychiatrisch laat behandelen en geen contact heeft met minderjarigen.