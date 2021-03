Belgenclub Leicester City lijdt bijna 80 miljoen euro verlies

Leicester City heeft het vorige boekjaar, dat afgesloten werd in mei 2020, afgesloten met een verlies van 67,3 miljoen pond (78,6 miljoen euro). Dat maakten de Foxes vrijdag bekend.

De rode cijfers zijn deels te verklaren door grote investeringen in een nieuw trainingscentrum, land dat werd aangekocht rond het King Power Stadium en inkomende transfers. Maar ook de lockdown en daaraan verbonden kosten in de laatste drie maanden van het boekjaar speelden een rol in het verlies. De club bleef spelers en staff de hele periode doorbetalen.

Leicester zag zijn omzet zakken van 178,4 miljoen pond naar 150 miljoen pond (115 milljoen euro).

Bij Leicester spelen met Timothy Castagne, Dennis Praet en Youri Tielemans drie Rode Duivels.