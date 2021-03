Braziliaanse spierbundel Hulk zweet zo hevig dat hij elke wedstrijd ettelijke kilo’s afvalt en speciale aandacht vraagt van club

Zijn bijnaam heeft Givanildo Vieira de Sousa niet gestolen. De spierbundel is namelijk beter bekend als Hulk. Maar dat heeft wel zijn prijs, zo blijkt.

Hulk maakte eerder dit jaar de overstap van het Chinese Shanghai SIPG naar Atlético Mineiro. Daarvoor speelde de 34-jarige spits onder anderen voor FC Porto en Zenit Sint-Petersburg. In Brazilië zijn ze gestoten op het feit dat de atletische Hulk enorm hard zweet tijdens wedstrijden. Daardoor kan hij tot vijf kilogram per optreden verliezen.

De medische staf let dan ook overmatig hard op Hulk tijdens wedstrijden. “Hij zweet veel, maar dat is niet altijd slecht”, aldus teamarts Roberto Chiari bij Record. “Atleten die veel zweet verliezen, gebruiken het meest efficiënte mechanisme om lichaamswarmte af te scheiden. Dus gewicht verliezen door veel te zweten, is niet echt een probleem. We moeten gewoon alert zijn dat hij niet uitdroogt tijdens een wedstrijd of een training.”

Hulk krijgt dan ook steeds als eerste een flesje water of sportdrank bij Atlético Mineiro. “Onze verzorgster weet dat en zorgt daar altijd voor”, aldus Chiari. “We weten dat hij elke keer veel afvalt, maar we danken God dat het niet overdreven veel kilo’s zijn. Door onze verzorgster en omdat we hem aanmoedigen om te blijven drinken. De volgende dag zit hij dan opnieuw op hetzelfde gewicht. Dus Hulk ondervindt er momenteel geen schade van.”

Atlético Mineiro eindigde dit seizoen als derde in de Braziliaanse Serie A. Op amper drie punten van kampioen Flamengo. Momenteel doet de club mee aan de regionale competitie in Mineiro.