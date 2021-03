Ook vaccin ontwikkeld tegen coronavirus bij mensapen

Het Amerikaanse farmabedrijf Zoetis heeft een vaccin tegen het coronavirus ontwikkeld voor gebruik bij mensapen. Dat was niet alleen nodig voor de bescherming van de dieren zelf, maar ook om het gevaar op nieuwe varianten te verminderen.

De 28-jarige orang-oetan Karen uit de zoo van San Diego liep op 26 januari als eerste mensaap ter wereld het coronavirus op. Daarna raakten ook andere mensapen in de zoo besmet, waardoor de dieren in isolatie gehouden moesten worden. Hun besmetting werd gelinkt aan een verzorger het virus droeg, maar geen symptomen had. Mensapen delen zo’n 98,5 procent van hun DNA met mensen, waardoor het virus overgedragen kan worden.

Bovendien bestond de vrees dat het virus door de sprongen tussen verschillende soorten nieuwe varianten zou ontwikkelen, die de wereldwijde bestrijding verder zou bemoeilijken.

Als reactie gingen wetenschappers en dierenartsen ook koortsachtig werken aan een coronavaccin voor dieren. Met succes: er is nu een middel, geproduceerd door het Amerikaanse Zoetis, gespecialiseerd in medicijnen voor dieren. Meer dan dertig dierentuinen wereldwijd hebben inmiddels bestellingen geplaatst bij Zoetis.