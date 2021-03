Privédetective bekent rol in zaak prins Harry en Meghan Markle: “Ik heb er heel veel spijt van”

De Amerikaanse privédetective Daniel ’Danno’ Portley-Hanks heeft laten weten dat hij in opdracht van de Britse krant The Sun aan persoonlijke informatie van Meghan Markle is gekomen. Volgens hem gebeurde dit in het begin van haar relatie met prins Harry. Dat schrijft de BBC.

Portley-Hanks wist onder meer Meghans social security nummer, telefoonnummer en adres te achterhalen, evenals gegevens over haar familieleden. En hoewel The Sun erop gestaan zou hebben dat dit op legale wijze gebeurde, knepen ze volgens de detective een oogje toe wanneer dat niet het geval was.

In de Verenigde Staten hebben privédetectives met een officiële licentie toegang tot databases vol informatie. Het is echter niet toegestaan om dat voor journalistieke doeleinden te gebruiken, wat in het geval van Meghan zo was. De BBC heeft de documenten in handen gekregen die Portley-Hanks destijds aan The Sun overhandigde. “Het was niet heel moeilijk om hier achter te komen, in principe was vrijwel alles legaal te vinden met uitzondering van de social security nummers. Als je die gegevens eenmaal hebt, dan heb je goud in handen”, aldus Hanks.

Harry en Meghan hebben via hun woordvoerder gereageerd op de bekentenis. Zij vinden het ’een belangrijk moment om de media-industrie en de gemeenschap in het algemeen goed onder de loep te nemen’. “Nu bekend is geworden wat er zich heeft afgespeeld de afgelopen jaren, en nog steeds gaande is, moet daar iets aan gedaan worden. Het zorgt voor grote schade binnen families.” Ze laten weten ‘dankbaar te zijn’ voor ‘de mensen die werkzaam zijn in de journalistiek en hun waarde wel weten te behouden’.

Hanks werkte veertig jaar als privédetective en richtte zich vooral op het vergaren van informatie over beroemde mensen als Michael Jackson en Jeffrey Epstein. Inmiddels is hij al een paar jaar met pensioen, maar het interview dat Harry en Meghan aan Oprah Winfrey gaven inspireerde hem om de waarheid te vertellen. “Ik wil mijn geweten zuiveren. Ik heb ontzettend veel spijt van wat ik destijds heb gedaan en ben beschikbaar indien hun advocaten mij willen spreken. Ze kunnen alle informatie krijgen die ze willen. Ik wou dat dit nooit gebeurd was.”