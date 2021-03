Roberto Martinez gunt Sambi Lokonga en Mangala eerste selectie bij Rode Duivels, ook Romelu Lukaku opgeroepen

Bondscoach Roberto Martinez heeft met Orel Mangala (Stuttgart) en Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) twee debutanten opgenomen in zijn selectie met 33 namen voor de eerste drie wedstrijden van de Rode Duivels in de voorronde van het WK 2022.

Opvallend is ook de aanwezigheid van Romelu Lukaku. Belgiës topschutter aller tijden wordt door de gezondheidsautoriteit van Milaan mogelijk niet vrijgegeven nadat verschillende ploegmaats van de spits bij Inter positief testten op het coronavirus.

“Lukaku zit midden in een isolatie met zijn team. Er worden tests gepland. We kijken nog niet verder dan de komende dagen. Er kan veel veranderen. Het belangrijkste is dat hij gezond blijft. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of hij zal mogen/kunnen reizen als hij maandag negatief zou testen”, aldus de bondscoach.

België speelt deze maand op de eerste drie speeldagen in groep E tegen Wales (24 maart in Leuven), Tsjechië (27 maart in Praag) en Wit-Rusland (30 maart in Leuven).

De selectie:

Doelmannen (4): Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Simon Mignolet (Club Brugge), Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thomas Kaminski (Blackburn Rovers/Eng)

Verdedigers (7): Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng), Jason Denayer (Lyon/Fra), Dedryck Boyata (Hertha BSC/Dui), Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe/Jap), Jan Vertonghen (Benfica/Por)

Middenvelders (12): Timothy Castagne (Leicester City/Eng), Nacer Chadli (Basaksehir/Tur), Thomas Foket (Stade Reims/Fra), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/Dui), Thomas Meunier (Borussia Dortmund/Dui), Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita), Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng), Dennis Praet (Leicester City/Eng), Youri Tielemans (Leicester City/Eng), Hans Vanaken (Club Brugge), Orel Mangala (Stuttgart/Dui), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht)

Aanvallers (10): Yannick Carrasco (Atletico Madrid/Spa), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Jérémy Doku (Stade Rennais/Fra), Dries Mertens (Napoli/Ita), Leandro Trossard (Brighton/Eng), Yari Verschaeren (Anderlecht), Michy Batshuayi (Crystal Palace/Eng), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Romelu Lukaku (Inter Milaan/Ita), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Spa)

Foto: AFP

“Hazard is positief”

Geen Eden Hazard bij de selectie na zijn nieuwe spierblessure. Martinez had de aanvaller intussen al aan de lijn. “Ik heb Hazard gehoord. Hij is positief. Hij gaat altijd snel voort na problemen. Hij weet dat hij in de beste periode van zijn carrière zit en kijkt vooruit. Hazard heeft een focus om zo snel mogelijk weer fit te zijn. We gaan hem daarbij helpen”, klinkt het.

“Het EK? Er is nog een lange weg te gaan tot dan. We willen geen tijdlijn voorop stellen. Het zou fout zijn om te gokken op het feit of Hazard fit zal zijn. Hij kan fit zijn, maar evengoed niet. We moeten het dag na dag bekijken. Voor ons is dit ook een shock omdat hij nog nooit zo zwaar en lang geblesseerd is geweest.”