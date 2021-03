Ook Rode Duivels krijgen eigen Monopoly-spel

De Rode Duivels zijn binnenkort ook in Monopoly-variant terug te vinden.

Gametime voor de Rode Duivels. Niet op het veld, wel op uw keukentafel thuis. Onze nationale ploeg lanceert met het EK voor de deur een eigen versie van het bekende spel Monopoly. Een versie waarin alle Rode Duivels en de competities waarin zij spelen verwerkt zullen worden.

Ook Roberto Martinez en de spelersbus ontbreken niet in de versie. De bekende kans- en algemeen fondskaartjes zullen verwijzingen bevatten naar onze nationale ploeg. Van huizen en appartementen is in het spel overigens geen sprake, deze worden vervangen door tribunes en stadions. Wel nog te bepalen? Welke speler de duurste op het bord zal worden. Dat kunnen de fans binnenkort overigens zelf bepalen.

De cover van het spel.

De exacte look van het spel ligt dus nog niet vast, maar liefhebbers kunnen het spel wel al online pre-orderen. Het spel is een samenwerking tussen de Belgische voetbalbond en GROEP 24. Het wordt uitgebracht door Hasbro.