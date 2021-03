Steven Van Gucht: “Aan dit tempo tegen 10 april 1.000 patiënten op intensieve zorg”

Als de cijfers aan het huidige tempo blijven oplopen, bereikt het aantal patiënten met Covid-19 op intensieve zorg tegen 10 april de cruciale drempel van 1.000 bedden. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) vrijdagochtend gezegd op de persconferentie van het Crisiscentrum.

“Na een lang uitgesponnen plateaufase staan we vandaag aan de voet van wat een nieuwe golf kan worden. Wanneer we de top van deze curve zullen bereiken, is niet exact te voorspellen”, aldus Van Gucht. “Maar het is nog perfect mogelijk om van die golf een golfje te maken. Het Overlegcomité zal vandaag samenkomen om de situatie te bespreken, maar de belangrijkste maatregelen kennen we al: nodig geen mensen thuis uit, behalve één knuffelcontact. Kom enkel buiten samen met vrienden, en hou afstand. Werk van thuis uit. En vermijd contacten tussen kleinkinderen en grootouders.”

Dat laatste advies is volgens Van Gucht vooral belangrijk omdat het aantal besmettingen bij kinderen de afgelopen week sterk is gestegen. “Dus laat grootouders best niet op de kinderen passen, zeker omdat de meeste grootouders nog geen vaccin hebben gekregen.”

“Aan dit tempo tegen 10 april aan 1.000 patiënten op intensieve zorg”

Als de stijging aan dit tempo aanhoudt, bereiken we op 10 april de kaap van 1.000 patiënten op intensieve zorg, aldus nog Van Gucht. “Dat is een drempel waar we absoluut onder moeten blijven om de goede kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen”, klinkt het.

Het aantal besmettingen stijgt inmiddels bij alle leeftijdsgroepen, maar toch vooral bij kinderen (+60 procent) en tieners (+56 procent). Ook wat betreft ziekenhuisopnames is de stijging het grootst bij tieners, met name bij 10- tot 12-jarigen. De enige uitzondering op de stijgende besmettingscijfers zijn de 90-plussers, waar een daling van 5 procent te noteren valt. De zwaarst getroffen provincies zijn Namen, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en het Brussels Gewest.